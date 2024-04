Angesichts der drastischen Strompreiserhöhungen im vergangenen Jahr haben Wirtschaft, Verbrauchervertreter und Politik eine Reform des europäischen Strommarktes gefordert. Zu Beginn des Krieges in der Ukraine stiegen die Energiepreise stark an. Grund dafür waren Probleme bei der Gasversorgung in der EU. Die hohen Gaspreise wirkten sich direkt auf die Strompreise aus. Denn die Strompreise sind durch das Merit-Order-System miteinander verbunden. Dabei bestimmt der teuerste Energieträger (in der Regel fossile Brennstoffe) den Gesamtstrompreis. Zur Vermeidung zukünftiger Schwankungen hat die EU eine Reform des Strommarktdesigns und eine Stärkung der Investitionen in erneuerbare Energien beschlossen.

>>> APG-Vorstand Christiner: „Jeder Cent der vermeidbar wäre, ist zu viel“

Verbraucher haben künftig das Recht, bei Vertragsabschluss zwischen festen und dynamischen, marktorientierten Strompreisen zu wählen. Eine einseitige Änderung der Vertragsbedingungen oder des Vertrages durch die Stromversorger ist im Rahmen der Reform nicht möglich.



Kern der Reform sind so genannte Differenzverträge: Der Staat garantiert Unternehmen, die in erneuerbare Energien investieren, Mindestpreise, wenn die Marktpreise zu stark fallen. Überschüssige Gewinne fließen an den Staat, wenn der Marktpreis eine bestimmte Grenze überschreitet. Differenzverträge sind bei allen Investitionen in die neue Stromerzeugung erlaubt, unabhängig davon, ob sie aus erneuerbaren oder nuklearen Energiequellen stammen. Letzteres ist ein Zugeständnis an Frankreich.

Der Strompreis bildet sich nach wie vor auf dem Markt nach dem Prinzip der Merit-Order.

Ziel der Differenzverträge ist die Sicherung von Investitionen in Kraftwerke und Windkraftanlagen. Investitionen in Kernkraftwerke sind auf Wunsch Frankreichs ebenfalls möglich.

>>> Wegen Gas-Verträgen: Gazprom und OMV vor Schiedsgericht in Paris

Darüber hinaus ist vorgesehen, einen Mechanismus zu schaffen, um eine Strompreiskrise auszurufen. Bei sehr hohen Preisen und unter bestimmten Bedingungen kann die EU eine regionale oder EU-weite Strompreiskrise ausrufen, die es den Mitgliedstaaten erlaubt, befristete Maßnahmen zu ergreifen, um die Strompreise für kleine Unternehmen und energieintensive Industriekunden festzulegen.