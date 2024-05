Trotzdem hat nur etwas mehr als ein Viertel der Befragten jemals in Erwägung gezogen, ein Elektroauto zu kaufen. 15 Prozent planen, sich in den nächsten zwei Jahren ein E-Auto anzuschaffen. Diese Werte sind seit Jahren konstant. Daniel Hantigk, Projektleiter bei E-Control, erläuterte, dass frühere Berichte über den schnellen Leistungsverlust von E-Auto-Batterien und deren teuren Austausch sich nicht bestätigt haben. "Die Techniker sind immer wieder selbst überrascht. Sieben bis neun Jahre alte Batterien haben immer noch 85 bis 90 Prozent Leistung."

>>> Ausgetankt: Alle 162 JET-Tankstellen in Österreich werden verkauft

Die Anzahl der E-Tankstellen ist nur noch für 19 Prozent der Befragten ein Grund gegen den Kauf eines Elektroautos, früher nannten ein Viertel der Befragten dieses Argument. Wer die Möglichkeit hat, sein Auto zu Hause aufzuladen, ist eher bereit, ein Elektrofahrzeug zu kaufen, da das Laden zu Hause in der Regel günstiger ist, so Hantigk. Erst 2023 erkannten die Ladestellenbetreiber, dass sie ihre Preise anheben müssen. "Zeitweise war es so, dass die Haushaltspreise schon deutlich angezogen hatten, aber die Ladepreise noch nicht." Der Betrieb von E-Tankstellen sei kaum ein Geschäftsmodell. "Also Geld verdient mit dem Stromverkauf beim E-Laden noch niemand." Bei der Supermarktkette Lidl kann man sein Elektroauto derzeit zum Beispiel günstiger aufladen als zu Hause, da an 39 Standorten im Rahmen einer Marketingaktion sehr günstiger Strom angeboten wird.



Drei Viertel der Befragten laden sowohl an öffentlichen Ladestellen als auch zu Hause, 39 Prozent nutzen halböffentliche Ladestationen (Tiefgaragen, Park-and-Ride, Einkaufszentren), und 37 Prozent laden am Arbeitsplatz. "Wenn man die Lademengen betrachtet, werden rund 50 Prozent zu Hause geladen und weitere 22 Prozent am Arbeitsplatz", erklärte Urbantschitsch. "Es zeichnet sich der Trend ab, dass der Anteil der öffentlichen Ladestellen an der Gesamtmenge zurückgeht." Dennoch steigen die absoluten Lademengen an öffentlichen Ladestellen.