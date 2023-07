Die Doppler Gruppe blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatz von über 1,8 Milliarden Euro zurück. Das Jahr war geprägt von einer sechsmonatigen Schließung der Raffinerie Schwechat in Österreich sowie den Verwerfungen durch den Angriffskrieg der Russischen Föderation und den daraus resultierenden Embargos seitens der Europäischen Union. Trotz der Krise wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Absatz von über 1,3 Mrd. Liter Kraftstoff erzielt, was aktuell einem Plus von rund 28 Prozent Wachstum entspricht.



>>> So viel kostet der Industrie die Klimaneutralität bis 2050

Doppler liefert Diesel und Benzin zu günstigen Preisen an gewerbliche Unternehmen in Österreich. Doppler Aviation ist mittlerweile zum größten Lieferanten für Regionalflughäfen in Österreich aufgestiegen. Mit den Produkten Avgas, Jet und Super100 werden alle Regionalflughäfen in ganz Österreich beliefert. Im Jahr 2022 konnte mit einem Absatz von über 2,4 Millionen Liter ein Rekordjahr verzeichnet werden.