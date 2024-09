Klar ist: Forseven plant eine Luxusserie, und es gibt eine Verbindung zu Graz. Der frühere Jaguar-Chef Nick Collins ist jetzt CEO von Forseven. Während seiner Zeit bei Jaguar wurden in Graz Modelle produziert, deren Fertigung Ende des Jahres eingestellt wird. Magna bemüht sich derweil um weitere Aufträge, besonders aus China. Vor kurzem reisten Vertreter des Unternehmens nach China, wo potenzielle Interessenten die Produktionsstätte in Graz besuchten.

>>> BYD plant Werk in Ungarn: Chance für österreichische Zulieferer?

Diese Aktivitäten werden durch mögliche EU-Strafzölle auf chinesische Autos beschleunigt. Xpeng, GAC und Chery sind chinesische Hersteller, die für eine Produktion bei Magna in Frage kommen. Die endgültige Entscheidung der EU in Bezug auf die Strafzölle wird bis spätestens November erwartet.



Zusätzlich kämpft BMW seit dem Frühjahr mit Problemen beim Bremssystem des Zulieferers Continental. Nun wurde bekannt, dass BMW 1,5 Millionen Fahrzeuge zurückrufen muss. In betroffenen Modellen, wie den 5er-, 7er- und SUV-Baureihen, wurde Contis innovatives Bremssystem („Brake by wire“) verbaut. Zwar sei ein Totalausfall der Bremse ausgeschlossen, dennoch können Probleme auftreten. Auch hier sollen die Fahrzeuge in Graz nachgebessert werden.



Die geplante Forseven-Produktion sowie der BMW-Auftrag werden das Werk in Graz jedoch noch nicht auslasten. Die Entwicklung der Fahrzeuge wird mindestens zwei Jahre dauern, sodass ein Produktionsbeginn frühestens 2026 realistisch ist. Dieser Auftrag könnte teilweise den Wegfall des letzten stornierten Auftrags kompensieren: Ineos hatte die Produktion seines Elektro-Geländewagens Fusilier verschoben. Dennoch wird Magna weitere Aufträge benötigen, um das Werk vollständig auszulasten, insbesondere nach der Insolvenz des Fisker-Projekts, durch das ebenfalls Aufträge weggefallen sind.