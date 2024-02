Aluflexpack ist im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter gewachsen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 Prozent auf 380,3 Millionen Euro. Das Jahr war geprägt von einer schwachen Nachfrage und einem inflationsbedingten Lagerabbau bei den Kunden. Dies teilte das Unternehmen. Dennoch habe der Konzern in allen Märkten Absatzsteigerungen erzielt.



Am stärksten war das Wachstum bei den Molkereiprodukten (+14 Prozent) und bei den Süsswaren (+12 Prozent). Bei den Molkereiprodukten profitierte das Unternehmen von einer starken Nachfrage im Private-Label-Geschäft bei bestehenden Kunden, von Marktanteilsgewinnen in den Heimmärkten sowie von zusätzlichen Volumina bei der akquirierten Tochtergesellschaft in der Türkei. Bei den Süsswaren konnte der Umsatz durch Geschäftsausweitungen mit bestehenden Kunden gesteigert werden. An dritter und vierter Stelle folgten Kaffee und Tee (+7%) sowie das Geschäft mit Heimtiernahrung (+4%).

Aluflexpack hat mit den Umsatzzahlen das obere Ende der angepeilten Guidance von 360 bis 390 Mio. Euro erreicht. Die Erwartungen der Analysten konnten damit leicht übertroffen werden. Die Veröffentlichung der Ergebniszahlen ist für den 28. März geplant. Für das operative Ergebnis Ebitda vor Sondereffekten präzisierte der Konzern die bisher angepeilte Spanne von 45 bis 50 Mio. Euro auf 46 bis 49 Mio. Euro.

Zuversichtlich zeigt sich das Management auch für das laufende Jahr 2024. Man sei weiterhin von der Stabilität und den Zukunftsperspektiven des Unternehmens überzeugt. "Angesichts unseres Engagements für Innovation und Operational Excellence, des Starts der kommerziellen Produktion in unserem neuen Werk in Drniš (Kroatien) und der erwarteten Normalisierung der Nachfrage sind wir für 2024 optimistisch", lässt sich CEO Johannes Steurer zitieren.