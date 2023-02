Laut dem FBI findet alle 14 Sekunden ein Ransomware-Angriff statt. Ein lukratives Unterfangen, die Erpresser stoßen auf zahlungswillige Opfer, die hohe Summen in Kauf nehmen, um lange Produktionsausfälle zu vermeiden. „Wir sehen ganz klar, dass die Zahl der Ransomware-Angriffe massiv zugenommen hat, in den letzten fünf Jahren sogar exponentiell. Zudem gehen die Angreifer immer gezielter und professioneller vor. Es handelt sich nicht mehr nur um die klassische Phishing-Mail voller Rechtschreibfehler. Im Vorfeld werden Schwachstellen analysiert, über die dann in das System eingedrungen wird. Mittlerweile hat sich im Dark Web eine eigene dunkle Industrie entwickelt, in der mit diversen Zugangsdaten gehandelt wird“, so Georg Schwondra von Deloitte Österreich.

Cyberangriff: Unternehmen müssen mit 1,2 Mio. Euro Schaden rechnen

Die Industrie hat sich durch den Digitalisierungsboom und das Internet der Dinge angreifbar gemacht. Ein falscher Klick kann so zum kompletten Stillstand führen. „Der wesentliche Unterschied liegt in der Schadenshöhe, die in der Industrie weitaus höher ist als im Rest der Wirtschaft. Im Durchschnitt gehen wir in der österreichischen Wirtschaft von einem Schaden von 1,2 Millionen Euro aus. Aber in der Industrie sehen wir in der Regel viel höhere Folgekosten“, so Schwondra.

