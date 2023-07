Coca-Cola HBC Österreich hat die Produktion von Glas-Mehrwegflaschen am Standort Edelstal (Bezirk Neusiedl am See) erweitert. 12 Millionen Euro wurden in eine neue Abfüll- und Waschanlage investiert. Das erklärte Geschäftsführer Herbert Bauer bei der Eröffnung der neuen Mehrweg-Glaslinie am Dienstag. Dabei handelt es sich um 0,4-Liter-Glasflaschen für den Hausgebrauch, in die ab sofort auch Cola und Cola zero abgefüllt werden. Fanta und Sprite gibt es ab sofort auch in der Glasflasche mit einem Liter Inhalt.

Laut Bauer haben Mehrweggebinde gerade für den Hausgebrauch an Bedeutung gewonnen. Auch für die ab 2024 verbindliche Mehrwegquote im Lebensmitteleinzelhandel stelle das Unternehmen mit der neuen Linie die Weichen. Auf einer Fläche von 2.100 Quadratmetern sollen in der neuen Anlage bis zu 50.000 Flaschen pro Stunde vom Band laufen - fast 14 pro Sekunde.