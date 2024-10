Volkswagen startete in Kaluga mit großen Ambitionen. Das Werk hatte eine Produktionskapazität von rund 225.000 Fahrzeugen pro Jahr und fertigte sowohl Pkw als auch leichte Nutzfahrzeuge. Zu den wichtigsten Modellen, die in Kaluga produziert wurden, zählten der Volkswagen Tiguan, der Volkswagen Polo sowie der Škoda Rapid. Neben der Fahrzeugmontage wurde auch die Motorenproduktion vor Ort angesiedelt, was die Bedeutung des Werks für den russischen Markt weiter unterstrich. Volkswagen hatte damit eine Schlüsselrolle auf dem damals schnell wachsenden russischen Automarkt.

Der Rückzug von Volkswagen aus Russland ist direkt auf die geopolitischen Entwicklungen im Zuge des Ukraine-Kriegs zurückzuführen. Bereits kurz nach Beginn des Krieges im Februar 2022 stellte VW die Produktion in Kaluga sowie den Export von Fahrzeugen nach Russland ein. Die westlichen Sanktionen, die den Handel mit Russland stark einschränkten, sowie die unsichere politische und wirtschaftliche Lage führten letztlich zur Entscheidung, sich aus dem Land zurückzuziehen.



Nach der Entscheidung, den Betrieb in Kaluga einzustellen, bemühte sich VW, den Standort entweder zu verkaufen oder stillzulegen. Im Mai 2023 gab der Konzern schließlich bekannt, das Werk an den russischen Autohersteller Avilon verkauft zu haben. Damit zog sich Volkswagen endgültig aus dem russischen Markt zurück.