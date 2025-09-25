Der Automobilzulieferer Bosch verschärft sein bereits bekanntes Sparprogramm deutlich: Bis spätestens 2030 sollen zusätzlich bis zu 13.000 Arbeitsplätze wegfallen, vor allem in Deutschland. Das bestätigte Arbeitsdirektor Stefan Grosch gegenüber dem Handelsblatt. „Bedauerlicherweise kommen wir nicht um einen weiteren Stellenabbau über das bereits kommunizierte Maß herum. Das schmerzt uns sehr, doch es führt leider kein Weg daran vorbei“, so Grosch. Hintergrund sind laut Bosch insbesondere die angespannte Lage im Mobility-Bereich und der Druck, die Kosten langfristig zu senken.

>>> Autozulieferer unter Druck: Unternehmen verkleinern Belegschaft drastisch

Der Umfang der Einschnitte geht damit deutlich über die im Vorjahr angekündigten 9.000 Stellen in Deutschland hinaus. Bereits im Jahr 2024 hatte Bosch weltweit 11.600 Jobs in seiner größten Sparte, dem Mobilitätsbereich, gestrichen. Insgesamt fallen in Deutschland damit 22.000 Stellen weg. Die Zahl der Beschäftigten lag zuletzt bei rund 230.000, davon 4.500 in Deutschland.

