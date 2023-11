Der deutsche Autozulieferer Continental will nach einem Bericht des "Manager Magazins" weltweit rund 5.500 Stellen im Autogeschäft streichen, davon mehr als 1.000 in Deutschland, vor allem in der Verwaltung, wie das Magazin am Sonntag unter Berufung auf Konzernmanager berichtete. Die Bereiche Produktion und Entwicklung sowie die Herstellung von Reifen seien nicht betroffen.

Das entspricht einem Anteil von rund drei Prozent an der Gesamtbelegschaft. Auf die rund 30 deutschen Standorte entfielen mehr als 1.000 dieser Arbeitsplätze. In der Autosparte arbeiten weltweit gut 100.000 Menschen, im betroffenen indirekten Bereich sind es dem Bericht zufolge rund 25.000. Im gesamten Konzern sind über 200.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tätig.

