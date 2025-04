Nach Angaben der IG Metall fallen allein in Deutschland insgesamt 3.800 Stellen weg. Frank Sell, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats im Bereich Mobility Solutions, äußerte deutliche Kritik: „Die Ankündigung des Unternehmens, Personal in diesem Ausmaß zu reduzieren, ist für die Mitarbeiter ein Schlag ins Gesicht.“ Sell verwies zudem darauf, dass im Juli 2023 eine Vereinbarung getroffen worden sei, betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2027 auszuschließen. Bereits im Mai 2024 war der Abbau von 2.200 Arbeitsplätzen in vier Geschäftsbereichen beschlossen worden. Nun sollen weitere 3.800 Stellen gestrichen werden – nur wenige Monate später.

>>> Schaeffler plant den Abbau von 4.700 Stellen

Trotz des bereits erfolgten Stellenabbaus rechnet Bosch damit, die gesteckten Jahresziele zu verfehlen. In einem weiteren Schritt zur Kostensenkung kündigte das Unternehmen an, die Arbeitszeit von 450 Mitarbeitenden in der Zentrale sowie an anderen deutschen Standorten ab dem 1. März 2025 auf 35 Stunden pro Woche zu reduzieren. Die Arbeitszeitverkürzung bei Bosch betrifft rund 10.000 Mitarbeitende an mehreren Standorten, darunter Abstatt, Holzkirchen, Stuttgart-Feuerbach, Schwieberdingen, Hildesheim, Leonberg, Renningen, Schwäbisch Gmünd und Gerlingen-Schillerhöhe. Dies bestätigte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage.

Die meisten betroffenen Beschäftigten verfügen derzeit über Verträge mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 38 bis 40 Stunden. Durch die geplante Arbeitszeitkürzung reduziert sich auch das Gehalt entsprechend. Das Unternehmen hatte bereits in der Vergangenheit Teile dieser Maßnahmen angekündigt.