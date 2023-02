Die Gewinne hätten sich massiv verschoben. "In der Automobilindustrie haben die Zulieferer, von denen ja einige auch in Österreich sitzen, massiv an Gewinnen eingebüßt, wohingegen die OEMs (Original Equipment Manufacturer bzw. Erstausrüster; Anm.) noch vergleichsweise gut dastehen."

"Im Moment passieren Dinge im Markt, die nicht gesund sind", meint Schnellbächer, weshalb er auch für selektive Übergewinnsteuern sei, um diese "sehr ungesunden Imbalancen" teilweise auszugleichen. Dabei gehe es um Unternehmen, die massiv von der Energieknappheit profitieren. Die abgeschöpften Gewinne sollten direkt in Energiesparmaßnahmen investiert werden.

Die staatlichen Unterstützungen, etwa in Form von Energiekostenzuschüssen für Unternehmen und Hilfen für private Haushalte, würden die Inflation noch massiv anheizen, so Schnellbächer. "Was de facto passiert, ist eine Kreditaufnahme. In Deutschland heißt das 'Sondervermögen', das heißt eigentlich nur: Ich reiße die Kreditgrenzen, und im Endeffekt werfe ich Geld auf den Markt. Ich nehme Schulden auf, ich verteile das Geld, ich gebe eben keinen Anreiz, weniger zu heizen, ich gebe einen Anreiz, mehr zu konsumieren, ich mache eine Vielzahl an Haushalten reicher - aber de facto pumpe ich Geld ins System, was sich wiederum auf die Nachfrage auswirkt." Gerade bei einem knappen Gut wie Energie und Gas sei das nicht vernünftig.