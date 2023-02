Die Lieferkettenprobleme in der Automobilbranche sorgen nicht nur dafür, dass Menschen länger auf ihre Autos warten müssen. Eine neue Studie des Beratungsunternehmens PwC zeigt, dass Autozulieferer angesichts der Probleme in der Supply Chain größere Probleme mit dem Management ihres Betriebskapitals haben als Autohersteller.

Das zeichne sich besonders in der Kapitalbindungsdauer ab. In den letzten fünf Jahren verlängerte sich der Zeitraum, in dem das für die Betriebe notwendige Kapital gebunden ist, bei den Zulieferbetrieben deutlich – bei den Herstellern sank er hingegen.

"Die Automobilindustrie hat sich trotz der widrigen Bedingungen während der Coronapandemie und einhergehender Lockdowns nach dem ersten Pandemiejahr relativ schnell stabilisiert", sagt Experte Rob Kortmann, Leiter Working Capital Management & Solutions bei PwC. "Allerdings belasten die anhaltenden Lieferkettenprobleme das Working Capital der Unternehmen. Insbesondere den Zulieferern machen die Volatilität der Märkte und die anhaltenden Verzögerungen in den Wertschöpfungsketten zu schaffen."