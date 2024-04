Der Automobilzulieferer Mahle hat im vergangenen Jahr nach vier verlustreichen Jahren unter dem Strich wieder schwarze Zahlen geschrieben. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verfünffachte sich im Vergleich zum Vorjahr auf 304 Millionen Euro. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in Stuttgart mit. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von knapp 26 Millionen Euro übrig. Im Jahr 2022 hatte Mahle noch einen Verlust in Höhe von 332 Millionen Euro verbucht.

Wie andere Autozulieferer befindet sich Mahle derzeit in einem Spagat. Knapp 40 Prozent des Umsatzes und ein Großteil des Gewinns hängen nach Angaben von Mahle-Chef Arnd Franz von Autos mit Verbrennungsmotor ab. Gleichzeitig muss das Unternehmen viel Geld in die Hand nehmen, um den Wandel zur Elektromobilität zu bewältigen und wettbewerbsfähig zu bleiben. Allerdings sei die Nachfrage nach Autos, die mit Batterien betrieben werden, deutlich geringer als erwartet. Die Werke seien nicht ausgelastet. Franz sprach in diesem Zusammenhang von einer Enttäuschung.

