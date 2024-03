Die Kinderbetreuung, ein wesentlicher Faktor für den Gender Pay Gap, wird nach wie vor überwiegend von Frauen übernommen. Frauen tragen eine unverhältnismäßig hohe Last bei der Betreuung von Kindern und werden durch die so genannte „Motherhood Penalty“ (Mutterschaftsstrafe) am Arbeitsplatz benachteiligt. Dies führt z.B. zu geringeren Karrierechancen für Frauen und zu einem geringeren Lebenserwerbseinkommen. Erschwerend kommt hinzu, dass Männer häufiger in Berufen mit unkalkulierbaren und längeren Arbeitszeiten tätig sind, die tendenziell besser bezahlt werden. In Österreich sind derzeit rund 65 Prozent der Frauen vollzeitbeschäftigt, im Jahr 2000 waren es noch 76 Prozent. Im Vergleich dazu liegt die Vollzeitbeschäftigungsquote der Männer bei 92 Prozent.

>>> Gleichstellung in der Wirtschaft: Firmen haben weiter Aufholbedarf

„Trotz zunehmender männlicher Vorbilder führt die Väterkarenz weiterhin ein Schattendasein. Es ist wichtig, traditionelle Rollenbilder zu durchbrechen, damit Frauen schneller ins Berufsleben zurückkehren können. Unsere Analyse verdeutlicht, dass Arbeitgeber alle Faktoren berücksichtigen müssen, die zu Lohnunterschieden beitragen. Arbeitende Eltern müssen angemessen unterstützt werden – unter anderem durch flexible und hybride Arbeitsmodelle und fortschrittliche Elternzeitrichtlinien. Von einer geschlechtergerechten Zukunft der Arbeit profitieren dabei nicht nur Frauen, sondern auch Männer, Kinder, Unternehmen und die Gesellschaft insgesamt," sagt Kalandra.