Die österreichische Industrie braucht, um die Benachteiligung der heimischen Standorte nicht noch weiter zu verschärfen, noch heuer eine Verlängerung des Strompreiskompensators bis 2030. Vor allem gegenüber Deutschland - dem wichtigsten Absatzmarkt der 23 Austropapier-Mitglieder - hat die Wettbewerbsverzerrung neue Dimensionen erreicht.



Zum Schutz vor "Carbon Leakage" wurde den EU-Mitgliedsstaaten seit 2010 die Kompensation der indirekten CO2-Kosten ermöglicht. Ziel ist die Verhinderung der Abwanderung von Industriestandorten und Emissionen in Drittstaaten ohne CO2-Preis. In Österreich wurde die Strompreiskompensation in Form des Strompreiskostenausgleichsgesetzes (SAG) mehr als zehn Jahre später im Juni 2023 vom Nationalrat nur rückwirkend für das Jahr 2022 beschlossen. Die Strompreiskompensation darf jedoch keine einmalige Maßnahme gewesen sein, da das Fehlen einer Strompreiskompensationsregelung bis 2030 den heimischen Industriestandort im Gegensatz zu anderen EU-Staaten schlechter stellt und in Kauf nimmt, dass der Wirtschaftsstandort Österreich gefährdet bleibt.

