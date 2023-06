Einen Umsatzsprung von 94,6 Millionen auf 124,8 Millionen Euro verzeichnete die Austria Email AG, Hersteller von Warmwasserspeichern mit Sitz im obersteirischen Knittelfeld, im Geschäftsjahr 2022. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, entspricht das einem Plus von 31,5 Prozent gegenüber 2021. Das Unternehmen rechnet mit langfristigem Wachstum dank steigender Nachfrage und dem allgemeinen Trend zu nachhaltigen Speicher- und Heizsystemen.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatzanteil der "Green Products" im Jahr 2022 um 75 %. Gleichzeitig konnte auch der Marktanteil im Segment der Wärmepumpen inkl. der Speicher gesteigert werden. Mehr als 195.000 Speicher wurden im Jahr 2022 in der Steiermark produziert. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) ist mit 9,3 Mio. Euro wie im Vorjahr 2021 geblieben. Da die Kostensteigerungen nicht zur Gänze an die Kundinnen und Kunden weitergegeben wurden, blieb das Ergebnis gegenüber 2021 stabil.

