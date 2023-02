Mit Oktober hat Austria Email sein Management-Team verstärkt. Gernot Trippold kommt als neuer Marketingleiter zum Heizsystemhersteller mit Hauptsitz und Werken im steirischen Knittelfeld hinzu.

Zusätzlich wird der 52-Jährige Schritt für Schritt die Verantwortung für den Bereich Vertriebsleitung in Österreich übernehmen. Er folgt in dieser Funktion im Laufe des Jahres 2023 Egon Zirgoi nach, der sich im kommenden Jahr in den Ruhestand begibt. Da die Produktion von Wärmepumpen und Speichern derzeit auf Hochtouren läuft, sucht das Unternehmen aktuell 50 neue technische und kaufmännische Mitarbeiter. Derzeit gibt es rund 400 Beschäftigte.



Der langfristige Trend zur Unabhängigkeit von Öl und Gas, steigende Energiepreise sowie das stärkere Bewusstsein für Klima- und Umweltschutz befeuern das Interesse an energieeffizienten Heizungs- und Warmwassersystemen auf Wärmepumpen-Basis.

Der starken Nachfrage begegne man "mit kräftigen Investitionen in unseren Standort. Mit den Steigerungen in der Produktion wächst auch unser Mitarbeiter:innen-Team", so Martin Hagleitner, CEO von Austria Email.



„Die Verknappung von Ressourcen durch die aktuellen geopolitischen Entwicklungen sehen wir als Chance, um mit intelligenten Lösungen zur Energiewende bei Warmwasser und Heizung beizutragen", Gernot Trippold. Er will als einen Schwerpunkt im Vertrieb und Marketing nun verstärkt darauf setzen, Endkunden auch von den Einsparungsmöglichkeiten durch Wärmepumpen und Speicher zu überzeugen.

Der gebürtige Steirer war zuletzt als Geschäftsführer beim Technologiekonzern AL-KO Gardentech Austria beschäftigt. Dort war er 18 Jahre lang. Ihm folgte in dieser Position Thomas Hoffmann.