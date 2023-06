Vor mehr als hundert Jahren nahm Mark Metallwarenfabrik seine Anfänge in der Schuhfabrikation, in den 80ern wuchs das Unternehmen mit der Automobilindustrie mit. Heute wolle man sich weiter - auch in Richtung E-Mobilität und Non-Automotive-Märkte wie die Medizintechnik - diversifizieren, sagt Christina Rami-Mark. Produkten wolle man künftig stärker eine "digitale Komponente einhauchen". Zugleich wolle man weiter internationalisieren. Über ein Joint-Venture in China - man produziert seit 2019 in Nantong - erwirtschaftet man bereits rund 4,5 Millionen Euro Umsatz, dies wolle man steigern.



Mittelfristiges Ziel: Die Errichtung eines Werks in Mexiko. Ein Standort sei noch nicht ausgekundschaftet, vielversprechend sei jedoch eine Region "mit hohem Österreicheranteil in der Nachbarschaft", um Netzwerke zu knüpfen.