Gerüchte, dass Apple künftig zumindest einen wichtigen Schritt bei der Herstellung von MicroLED-Displays selbst machen will, kursierten bereits im vergangenen Jahr. Dazu habe das Unternehmen über eine Milliarde Dollar in die Entwicklung eigener Technologien investiert, um den sogenannten Massentransfer in einer eigenen Anlage durchzuführen. Dabei handelt es sich um einen entscheidenden Produktionsschritt: Zehntausende von MicroLED-Chips werden dabei auf das Trägermaterial (Substrat) übertragen. Der Prozess soll an einem seit Jahren bestehenden F&E-Standort in der Stadt Taoyuan im Norden Taiwans durchgeführt werden. Apple kooperiert dabei mit einer Reihe von Zulieferern und hat auch einen Teil der Produktionsanlagen selbst entwickelt.

Die Komponenten für die MicroLEDs sollten dabei ursprünglich von ams-Osram zugeliefert werden, während LG Display die Substrate bzw. Backplates für die Displays zur Verfügung stellen wird. Die Produktion der 12-Zoll-Wafer für das Projekt übernimmt der Halbleiter-Auftragsfertiger TSMC. Neben den Treiber-ICs für die neuen MicroLED-basierten Displays hat Apple auch verschiedene Teile der Systeme für die Produktion selbst entwickelt. Dem Vernehmen nach geht es dem US-Konzern vor allem darum, den Massentransferprozess selbst besser kontrollieren zu können.



Die MicroLED-Technologie von Apple soll sich noch in der Testphase befinden. Erste kommerzielle Displays dieser Art sollen ab 2025 in neuen Modellen der Apple Watch zum Einsatz kommen. Auf lange Sicht sollen die neuen Displays auch in den iPhone-Modellen von Apple zum Einsatz kommen. Die neuen Displays verbrauchen weniger Energie als OLED-Panels. Sie lassen sich dünner bauen und können auf gekrümmten und flexiblen Oberflächen eingesetzt werden. Außerdem sollen sie heller leuchten.

Seit Apple die ersten OLED-Displays in seinen Geräten einsetzte, ist das Unternehmen auf Samsung als Zulieferer angewiesen. Alle Bemühungen, dies mit Hilfe anderer Anbieter zu ändern, waren bisher nicht von Erfolg gekrönt, da Anbieter wie LG Display aus Südkorea und BOE aus China noch nicht in der Lage sind, den hohen Anforderungen von Apple in gleichem Maße gerecht zu werden wie die Display-Sparte von Samsung.