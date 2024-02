Konzernchef Aldo Kamper, der vor knapp einem Jahr nach einer Zwischenstation bei Leoni als Chef zu Osram zurückkehrte, will den Konzern mittelfristig auf LED-Chips und intelligente Sensoren ausrichten und mit dem gut laufenden Geschäft mit Autolampen weiter Geld verdienen. „Wir sind nun bereit, von strukturellem Wachstum in unseren Kernmärkten in Automobil, Industrie, Medizintechnik und Consumer Elektronik zu profitieren und die Trendwende zu schaffen“, sagte Vorstandschef Aldo Kamper am Freitag in München. Osram will sich unter anderem noch von margenschwachen oder defizitären Bereichen wie älterer Handytechnik und Streulinsen trennen.

>>> Österreichs 1.000 Top-Manager

Der fusionierte Konzern sitzt nach der Übernahme des deutschen Traditionskonzerns Osram durch den kleineren österreichischen Wettbewerber AMS auf einem hohen Schuldenberg. Im Herbst vereinbarte Kamper mit den Banken ein Refinanzierungskonzept, das unter anderem eine Kapitalerhöhung und neue Kredite vorsieht. Immerhin sank die Nettoverschuldung durch die Maßnahmen bis zum Jahresende von 1,7 auf 1,3 Milliarden Euro. Damit hat sich AMS Osram zunächst Luft für die kommenden Jahre verschafft.

>>> Österreichs 200 wichtigste Businessfrauen



Die Unternehmenskultur habe sich verbessert, sagen Insider. Die österreichische AMS hatte Osram nach einem Bieterwettstreit übernommen. Gegen den anfänglichen Widerstand in München hatte sie sich durchgesetzt. AMS-Chef Alexander Everke hatte einen deutlich aggressiveren Führungsstil und damit den AMS-Umsatz seit 2006 verzehnfacht, unter anderem durch die Übernahme von Osram. Nun dominiert Osram wieder: AMS ist nicht mehr im Vorstand vertreten, die Geschäfte werden teilweise verkauft.