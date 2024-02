Der iPhone-Konzern hält sich traditionell bedeckt, wenn es um mögliche künftige Produkte geht. Seit Jahren ranken sich Gerüchte um ein Autoprojekt von Apple. Schon vor Jahren soll der Konzern potenziellen Partnern aus der Automobilbranche erste Prototypen gezeigt haben. Medienberichten zufolge wurde dann aber entschieden, sich zunächst auf Software für autonomes Fahren zu konzentrieren. Fest steht nur, dass Apple bis zuletzt im Silicon Valley zu selbstfahrenden Autos umgebaute Testwagen auf die Straße schickte. Der ehemalige Tesla-Manager Doug Field, der das Projekt leitete, wechselte 2021 zu Ford. Dort ist er für das Geschäft mit Elektroautos zuständig. Ein Grund für das Ausscheiden von Fields seien dessen Zweifel gewesen, ob Apple überhaupt in der Lage sei, ein Fahrzeug auf den Markt zu bringen, so Bloomberg. Der Konzern habe bereits seit Jahren an der Antriebstechnik sowie am Innen- und Außendesign gearbeitet, hieß es weiter.

Zuletzt hatten sich die Aussichten für den Absatz von Elektroautos vor allem in Apples Heimatmarkt USA eingetrübt. Vorreiter Tesla, der in den vergangenen Jahren rasant gewachsen war, wagte bislang keine Absatzprognose für dieses Jahr. Autoriesen wie Ford, die während der Corona-Pandemie ihre Ressourcen mobilisiert hatten, um Tesla mit Elektroversionen ihrer großen Pickups und SUVs zu folgen, haben ihre verlustreiche Produktion von Elektroautos zuletzt gedrosselt. Ihre US-Kunden kaufen derzeit lieber Benzin- und Hybridmodelle - das füllt schließlich die Kassen der Platzhirsche. Reine Elektroauto-Herausforderer von Tesla wie Rivian und Lucid haben dagegen keine zusätzliche Geldquelle, um ihre Verluste auszugleichen. Das Analystenhaus Guidehouse rechnet mit Investitionen von Apple in die Entwicklung des E-Autos in Höhe von 15 bis 20 Milliarden Dollar - eine hohe Summe, die sich der Tech-Riese dank seiner Finanzreserven in Höhe von 166 Milliarden Dollar leisten kann.