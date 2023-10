Darüber hinaus hat sich ams-OSRAM von einer stillgelegten Produktionsstätte in Asien getrennt. Insgesamt rund 450 Millionen Euro hat sich der Konzern nach eigenen Angaben gesichert. Ende September hatte der Technologiekonzern einen Finanzierungsplan in Höhe von 2,25 Mrd. Euro auf den Weg gebracht. Rund 1,9 Milliarden Euro sollen in den kommenden Monaten über eine Kapitalerhöhung von rund 800 Millionen Euro finanziert werden. Weitere rund 800 Mio. Euro sollen durch die Begebung einer vorrangigen Anleihe sowie durch "Asset-Based Finanzierungen" - wie die Sale-and-Lease-Back-Transaktion - aufgebracht werden. Die Bruttoverschuldung von ams in Höhe von 2,8 Milliarden Euro ist vor allem auf die mehr als 4 Milliarden Euro teure Übernahme des Münchner Lichtkonzerns Osram zurückzuführen.

Der neu formierte Vorstand von ams-Osram will den hoch verschuldeten österreichischen Chip- und Sensorkonzern finanziell auf gesunde Beine stellen. Der fusionierte Konzern soll mit einem Finanzierungspaket in Höhe von 2,25 Milliarden Euro entschuldet werden. Kernstück ist eine Kapitalerhöhung um 800 Millionen Euro, wie ams-Osram in Premstätten bei Graz mitteilte, die in den kommenden Monaten über die Bühne gehen soll. Bei den Anlegern löste das einen Schock aus. Die Analysten von Vontobel urteilten, die Kapitalerhöhung falle mit rund 50 Prozent des Grundkapitals deutlich größer als befürchtet aus. ams-Osram-Chef Aldo Kamper verteidigte den Schritt dennoch: "Das gibt uns Spielraum für das Wachstum unseres Unternehmens".