Der neue Vorstandsvorsitzende des steirisch-deutschen Halbleiterherstellers ams Osram, Aldo Kamper, denkt im Zuge des Sparkurses auch an den Abbau von Arbeitsplätzen. "Wir können auch einen Stellenabbau nicht ausschließen", sagte er am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir sind bei der Profitabilität nicht da, wo sie sein muss." Zahlen, wie viele Arbeitsplätze am Standort Premstätten in der Steiermark betroffen sein könnten, gab es am Freitag auf APA-Anfrage nicht. Von einer Stärkung für den Standort war die Rede.

Der Chip- und Sensorkonzern hatte am Donnerstagabend einen umfassenden Restrukturierungsplan präsentiert. Von der Restrukturierung sind sowohl die ehemalige ams mit Sitz in Premstätten bei Graz als auch der ehemalige deutsche Lichtkonzern Osram in München betroffen. "Wir haben Handlungsbedarf in allen Feldern", sagte Kamper, der vor wenigen Monaten vom kriselnden Autozulieferer Leoni gekommen war. In Premstätten seien derzeit rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, an diesem Standort werde in den technologischen Kernbereichen des Unternehmens gearbeitet: "Das bedeutet, dass die Neuausrichtung den Standort Premstätten stärkt", so Kamper zur APA.