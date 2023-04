ams Osram, Hersteller von Lichtlösungen, hat einen neuen CEO. Aldo Kamper wurde vom Aufsichtsrat von ams Osram mit Wirkung zum 30. Januar 2023 bestellt. Seit 1. April ist er nun auch CEO der Konzerntochter Osram Licht. Er folgt damit auf Ingo Bank, der das Unternehmen mit Ende des Monats verlassen wird.

Aldo Kamper blickt auf fast 30 Jahre Erfahrung zurück. Er gilt als Experte in der Halbleiterindustrie und als erfahrener CEO. In seine neue Tätigkeit wechselt er von Leoni, wo er als CEO der Leoni Gruppe tätig war. Seine berufliche Laufbahn begann Aldo Kamper aber bei Osram. Dort war er in verschiedenen Funktionen, unter anderem als Geschäftsführer, tätig, zuletzt als CEO der Business Unit Opto Semiconductors.

Im Laufe seiner Karriere leistete er Pionierarbeit bei der Entwicklung der microLED-Technologie dynamischer Fahrzeug-Frontscheinwerfer und bei Roadmaps für Hochleistungs-LEDs für neue Anwendungen wie Beleuchtung in der Pflanzenzucht.



"Ich freue mich darauf, dieses Unternehmen zu leiten und gemeinsam mit

unseren Teams und dem Aufsichtsrat unseren strategischen Fokus und unsere Umsetzungsstärke weiterzuentwickeln", sagt Kamper. "Ich bin

davon überzeugt, dass wir über außergewöhnliches Potenzial verfügen, um

unseren Kunden neuen, zusätzlichen Wert zu bieten."

