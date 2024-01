Zum Volumen machte die AMAG keine Angaben. Es war vorerst auch niemand für eine Stellungnahme erreichbar. Zum Vergleich: Vor zwei Jahren wurde etwa ein Auftrag der deutschen Ruag Aerostructures in Höhe von rund 100 Mio. Euro bekannt. Die Bauteile werden zunächst im Audi-Werk im ungarischen Györ verarbeitet. Dort wurde bereits vor Jahren mit der AMAG vereinbart, den bei der Produktion anfallenden Aluminiumschrott im Sinne eines Closed Loop wieder in den Wertschöpfungskreislauf zurückzuführen und in Ranshofen zu recyceln.

„Der bisher größte Auftragserfolg mit unserem langjährigen Kunden Audi ist eine erfreuliche Bestätigung unserer Qualität sowie Zuverlässigkeit. Dieser Auftrag ist ein wesentlicher Meilenstein in der Umsetzung unserer Automobil-Strategie mit Schwerpunkt auf hochqualitative, innovative und nachhaltige Spezialprodukte. Mit unserer Closed-Loop-Partnerschaft und dem Recycling von Aluminium-Rücklaufmaterial aus dem Produktionswerk in Györ verbessern wir den CO2-Fußabdruck“, so Helmut Kaufmann, Vorstandsvorsitzender und Technikvorstand der AMAG Austria Metall AG.

Bereits seit dem Jahr 2021 liefert die AMAG auch nach dem internationalen Chain-of-Custody-Standard der Aluminium Stewardship Initiative (ASI) zertifizierte Aluminium an Audi im deutschen Neckarslum. Das Material wird dort für die Aussenhaut der Heckklappe des A6 Avant verwendet. Für die AMAG bedeutete dieser Auftrag nicht nur den erstmaligen Verkauf von ASI-zertifiziertem Material überhaupt, sondern auch den Einstieg als Aussenhautlieferant für diese Modellreihe bei Audi.

Der ASI Chain of Custody Standard definiert die Anforderungen an eine verantwortungsvolle Lieferkette für Aluminium. Er umfasst alle Stufen der Wertschöpfungskette von der Herstellung aus Bauxit oder Sekundäraluminium über die Verarbeitung in Gießerei und Walzwerk bis hin zum Endprodukt. Mit der ASI-Zertifizierung wird bestätigt, dass sowohl das von der AMAG eingesetzte Primär- und Sekundäraluminium als auch die unternehmensinternen Prozesse den hohen Anforderungen des Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit entsprechen.