Eine geordnete Übergabe an den neuen Vorstandsvorsitzenden und damit die unveränderte Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses der AMAG ist das klare Ziel des Aufsichtsrates. „Ich bin dankbar, dass ich in 16 Jahren Vorstandstätigkeit gemeinsam mit einem herausragenden Team zur Entwicklung der AMAG beitragen durfte. Die AMAG konnte in dieser Zeit den Umsatz mehr als verdoppeln und ist zweifelsohne als Produzent von hochqualitativen Spezialprodukten mit einer ausgewiesenen Recyclingstärke weltweit anerkannt. Von der positiven Zukunft der AMAG bin ich überzeugt, für mich ist jedoch die Zeit zur beruflichen Veränderung gekommen", so Gerald Mayer in einer Aussendung.

Dem Vorstand der AMAG gehören mit Helmut Kaufmann, Technikvorstand der AMAG, und Victor Breguncci, Vertriebsvorstand der AMAG, weiterhin zwei erfahrene Experten an. Der Vertrag von Helmut Kaufmann als Mitglied des Vorstandes wurde im Vorjahr vorzeitig bis zum 30. April 2026 verlängert. Helmut Kaufmann ist seit 2007 Mitglied des Vorstandes der AMAG, ebenso wie Gerald Mayer. Seit 2019 ist Victor Breguncci Mitglied des Vorstandsteams. Sein Vertrag wurde bereits im Jahr 2021 vorzeitig verlängert und läuft nun bis 31. Mai 2026.