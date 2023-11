Helmut Kaufmann löst Gerald Mayer als Vorstandsvorsitzenden des oberösterreichischen Aluminiumkonzerns AMAG ab. Kaufmann sei heute vom Aufsichtsrat per 1. Jänner 2024 zum neuen CEO des Unternehmens bestellt worden, teilte die AMAG am Mittwoch in einer Aussendung mit. Demnach läuft der Vertrag von Kaufmann, der bereits als Technikvorstand fungiert und diese Funktion auch weiterhin ausüben wird, bis Ende des Jahres 2026.

Zudem ist Claudia Trampitsch den Unternehmensangaben zufolge zur neuen Finanzvorständin der AMAG berufen worden. Trampitsch ist seit 2015 als Leiterin des Konzernrechnungswesens in der AMAG und seit 2018 zusätzlich als kaufmännische Geschäftsführerin tätig. Der Vertrag von Trampitsch beginnt ebenfalls im Jänner 2024 und läuft bis Ende 2026.



