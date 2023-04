Der börsenotierte oberösterreichische Aluminiumkonzern AMAG Austria Metall AG ist mit dem ersten Quartal 2023 zufrieden. Der Umsatz stieg leicht auf 404,8 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 399 Mio. Euro), die abgesetzte Menge erhöhte sich um rund 6 Prozent auf 110.400 Tonnen. Der Gewinn nach Steuern ging nach Abschreibungen von 32,5 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf 26,8 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

>>> AMAG-Chef: Brauchen auch die nächsten 20 Jahre noch Gas.

Nie mehr eine wichtige News aus der Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung