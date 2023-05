Einerseits braucht es in der Luftfahrt - der Königsdiziplin - nachweislich eine annähernd 100-prozentige Güte in der Lieferqualität. Anderseits weiß der CEO um die Schwierigkeit, Mitarbeiter für die Schichtarbeit am Wochenende zu motivieren - auch ist der Jobmarkt ziemlich leergefischt.





Nie mehr eine wichtige News aus der Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!





Zugleich haben sich die Oberösterreicher auch für die kommenden Jahre einen stolzen Wachstumkurs verordnet - und dafür die Vorkehrungen in der Prüftechnik getroffen. Auf 500.000 Materialproben pro Jahr ist dieser AI-gestützte Bereich ausgelegt, in dem in wenigen Stunden Datenmengen entstehen, die es mit den Datenmengen der Stiftsbibliothek Admont "aufnehmen können", wie Mayer pointiert sagt.