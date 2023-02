Rund 18.000 Tonnen Post-Consumer-recyceltes PET (rPET) pro Jahr: Verpackungs- und Recyclingspezialist Alpla startet gemeinsam mit dem rumänischen Unternehmen Ecohelp SRL und der schweizer United Polymer Trading AG die Produktion im gemeinsamen Recyclingwerk in Targu Mures in Rumänien. Die drei Unternehmen investierten rund 7,5 Millionen Euro in die Errichtung und Ausstattung der Anlage am Nachbargrundstück des bestehenden Standorts von Ecohelp in Targu Mures. Nun wurde die erste Extrusionslinie für die Herstellung von hochwertigem rPET-Granulat aus PET-Flakes in Betrieb genommen.

„Die zunehmende Bedeutung regionaler Wertstoffkreisläufe erfordert ein verstärktes Engagement vor Ort. Gemeinsam mit unseren Partnern bündeln wir Stärken, erhöhen die Verarbeitungsqualität des recycelten PET-Materials und sichern die langfristige Versorgung des südosteuropäischen Marktes“, sagt Georg Lässer, Director Business Development, Procurement and Sales Recycling bei Alpla. Erweiterungspotenzial ist bereits eingeplant: Das Werk bietet Raum für eine zweite Extrusionslinie, also für die Verdoppelung der Kapazität.

