Beim Compliance Solution Day, den LexisNexis am 21. September in der Orangerie Schönbrunn veranstaltet, wird auch das Thema Whistle Blowing ausführlich behandelt werden. So gibt Jan Stappers, Whistleblowing-Spezialist bei NAVEX einen Überblick über die EU-Whistlebower-Richtlinie und darüber, welche Möglichkeiten Unternehmen haben, um interne Meldesysteme einzurichten. In Österreich ist es zum Beispiel möglich, solche Systeme auch von qualifizierten Partnern einrichten und betreiben zu lassen. Mit WhistleComplete (whistlecomplete.at) bietet LexisNexis ein solches System an.

Spannend dürfte auch ein gemeinsamer Vortrag von Kristof Wabl, Partner bei StoneTurn, Louise-Marie Petrovic vom Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung und Luca Mak, Geschäftsführer von Transparency International Austria werden. Die Vortragenden werden darin den Hinweisgeberschutz aus der Perspektive des Bundesamts für Korruptionsbekämpfung sowie aus Sicht von Transparency Internationalbeleuchten und auch Praxisbeispiele geben, wie Hinweisgeberschutz in Unternehmen effektiv gestaltet werden kann.