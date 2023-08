Auch der Mandatskauf soll in Zukunft strafbar sein. Er liegt dann vor, wenn jemand ein Entgelt für die für die Einflussnahme auf die Zuteilung eines Mandats an einen Bewerber fordert, annimmt oder sich versprechen lässt. Zu einer Bestrafung soll es allerdings nur dann kommen, wenn die bevorzugte Person tatsächlich gewählt wird, außerdem gilt der Tatbestand des Mandatskaufs nur für Nationalrats-, Landtags- und Europawahlen. Eine weiter Verschärfung des Antikorruptionsgesetzes besteht darin, dass Strafen für Korruption zum Teil markant angehoben werden.



Doch was bedeutet das für Unternehmen? Beim Compliance Solution Day von LexisNexis, der am 21. September in der Orangerie Schönbrunn stattfindet wird Christopher Schrank, Partner bei BRANDL TALOS Rechtsanwälte GmbH, darüber einen kompakten Einblick liefern.



Auf jeden Fall sollten Unternehmen am Schirm behalten, dass die Bandbreite von Personen, die als Amtsträger strengen Antikorruptionsregelungen unterliegen, viel breiter ist, als man auf den ersten Blick annimmt. So gelten als Amtsträger nicht nur Mandatare von gesetzgebenden Körperschaften oder Beamte, sondern auch – bloß um einige Beispiele zu nennen: Vertragsbedienstete, Angestellte der Sozialversicherungsträger und der Kammern, Personen, die bestimmte Aufgaben im Auftrag des Staates übernehmen, also hoheitlich tätig werden, wie etwa Kfz-Mechaniker bei der Ausstellung der § 57a KFG-Plakette oder auch Personen, die in Unternehmen tätig sind, an denen eine oder mehrere Gebietskörperschaften zu mindestens fünfzig Prozent beteiligt sind. Darunter würden zum Beispiel der ORF, die Wiener Linien, aber auch der Verbund oder die Energie Steiermark fallen.