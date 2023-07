Der Konzern betreibt in der Ukraine und in Russland mehrere Fruchtverarbeitungswerke. In der Ukraine seien die Agrana-Werke durch die Kriegshandlungen bisher nicht beschädigt worden, auch seien keine Mitarbeiter verletzt worden, so der Firmenchef. Es gebe aber Fliegeralarm. "Es ist unglaublich, was die Mitarbeiter dort leisten."

Zum Russlandgeschäft bestätigte Mühleisen die bisherige Position. Mit Blick auf die Lebensmittelversorgung der Menschen in Russland sei es "richtig nach wie vor dort zu bleiben", sagte der Agrana-Chef. "Aber das kann sich morgen ändern." Man bewerte die Situation in Russland "ständig neu".



Für das Geschäftsjahr 2023/24 rechnet das Agrana-Management beim EBIT mit einem "sehr deutlichen Anstieg beim Ergebnis" und beim Umsatz mit einem "deutlichen Anstieg". Wesentliche Unsicherheitsfaktoren für die Prognose blieben aber der Krieg in der Ukraine und dessen Folgen.

In einigen Bereichen sei eine Abflachung der Nachfrage der Agrana-Kunden zu beobachten, die unter anderem auf die Zurückhaltung der Konsumenten bei höherpreisigen Produkten und den Abbau von Lagerbeständen zurückzuführen sei, erklärte der Unternehmenschef. Aufgrund der hohen Inflation und der stark gestiegenen Kapitalkosten würden die Unternehmen ihre Lagerbestände reduzieren. "Dieses Jahr wird kein einfaches Jahr werden", so Mühleisen. Er erwartet aber "insbesondere im Rohstoff- und Energiebereich, gestiegene Preise in angepassten Kundenkontrakten weitergeben zu können".