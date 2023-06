Die Holzwirtschaft fordert daher antizyklische Investitionsanreize: Investitionen der öffentlichen Hand in leistbares und energieeffizientes Wohnen, sowohl im Neubau als auch in der Sanierung. "Die jährliche Sanierungsrate stagniert bei so rund 1,5 Prozent, da gab es mal ein politisches Ziel, dass die doppelt so hoch sein sollte", argumentierte auch der zweite Obmann-Stellvertreter Andreas Ludwig.

>>> Pfeifer übernimmt finnischen Holzverarbeiter Pölkky.

Die Export- und Importbeschränkungen gegen Russland und Weißrussland im Zuge des Ukraine-Krieges hätten die Branche hingegen kaum getroffen, obwohl beide Länder wichtige Holzexporteure seien. Die europäischen Märkte hätten die Ausfälle gut kompensiert, so Ludwig. Der Außenhandel habe mit Exporten von 8,03 Mrd. Euro (+10,3 % gegenüber 2021) wesentlich zu den guten Absatzzahlen im Vorjahr beigetragen. Importe in Höhe von 6,24 Mrd. Euro führten unter dem Strich zu einem Handelsbilanzüberschuss der Holzindustrie von 1,8 Mrd. Euro nach 1,6 Mrd. Euro im Vorjahr.