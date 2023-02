Die österreichische Pfeifer Holding GmbH wurde 1948 gegründet und wird in dritter Generation von der Familie Pfeifer geführt. Vor der Übernahme von Pölkky gehörten rund 2.200 MitarbeiterInnen an acht Standorten in Österreich, Deutschland und Tschechien zur Pfeifer Group. Der Firmensitz befindet sich in Imst (Tirol/Österreich).



In den vollintegrierten Sägewerken der Gruppe werden jährlich rund 4 Mio. Festmeter Holz eingeschnitten und vollständig entlang der gesamten Wertschöpfungskette verarbeitet. Pfeifer fokussiert dabei auf die klar definierten Bereiche Holzbau (Brettsperrholz, Brettschichtholz, verleimte Massivholzplatten), Schalung (Betonschalungsplatten, Schalungsträger), Palettenklötze und Verpackungsholz sowie Energie (Pellets, Briketts, Ökostrom und Wärme).



Pfeifer exportiert in 90 Länder weltweit, wobei rund 90 % des Umsatzes in den europäischen Kernmärkten erwirtschaftet werden. Dort ist Pfeifer Marktführer im Bereich Schalungsplatten und Palettenklötzen und zählt zu den größten Produzenten von Schnittholz, Pellets, Schalungsträgern und Brettschichtholz.