Der Aufsichtsrat von Rosenbauer International, Hersteller für Brand- und Katastrophenschutz, hat Markus Richter, 60, zum neuen Chief Financial Officer bestellt. Richter folgt in dieser Funktion Sebastian Wolf nach, der im August als CEO an die Konzernspitze gewechselt ist und in Personalunion weiter die Finanz-Division geführt hat. Markus Richter wird mit 1. Dezember dieses Jahres in den Konzernvorstand von Rosenbauer einziehen.



Richter hat das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Köln absolviert. Seine berufliche Laufbahn führte ihn zunächst in die deutsche Industrie, wo er verschiedene Führungspositionen bekleidete. Im Jahr 2000 wechselte er als Bereichsleiter Finanzen in die RHI AG nach Österreich; es folgten weitere Stationen bei Verbund, ÖBB Holding, Trenkwalder und Asamer. Zuletzt war er als kaufmännischer Geschäftsführer und Finanzvorstand für die oberösterreichische Engel Holding und Engel Austria tätig.



„Wir freuen uns, dass wir mit Markus Richter einen ausgewiesenen Finanzexperten mit internationaler Erfahrung aus Industrie-, Dienstleistungs- und Maschinenbauunternehmen für Rosenbauer gewinnen konnten. Ich bin zuversichtlich, dass er mit seinem umfassenden Know-How einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung des aktuell sehr fordernden Marktumfeldes und zur erfolgreichen Umsetzung unserer langfristigen Konzernstrategie leisten wird“, sagt Christian Reisinger, Vorsitzender des Aufsichtsrates.

Rosenbauer entwickelt und produziert Fahrzeuge, Löschtechnik, Ausrüstung und digitale Lösungen für Berufs-, Betriebs-, Werk- und freiwillige Feuerwehren sowie Anlagen für den vorbeugenden Brandschutz. In ungefähr 120 Ländern ist Rosenbauer mit einem Vertriebs- und Servicenetzwerk vertreten. Stand 31. Dezember 2021 macht Rosenbauer einen Umsatz von 975,1 Millionen Euro und beschäftigt rund 4.100 Mitarbeiter.