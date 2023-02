Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) erklärte, dass mit der Standortgarantie und den angekündigten Investitionen entsprechende Voraussetzungen geschaffen würden, das vorhandene Zukunftspotenzial dieses Bereichs des Chemie-Standorts Oberösterreich auch künftig voll auszuschöpfen und weiter vergrößern zu können. "Die Übernahme des Stickstoffgeschäfts von Borealis durch Agrofert bringt Vorteile für die Versorgungssicherheit in Österreich und Europa, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und den Chemiepark Linz. Denn Agrofert steht für ein langfristiges Engagement am Standort Linz und die Weiterentwicklung des Düngemittelgeschäfts", betonen Borealis-CEO Thomas Gangl und Leo Alders, Borealis-CEO des Geschäftsbereichs Pflanzennährstoffe, Melamin und technische Stickstoffprodukte, Petr Cingr, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Agrofert und Libor Nemecek, Agroferts Head of M&A and Corporate Finance.

Darüber hinaus sei von den Unternehmensvertretern in den Gesprächen klar kommuniziert worden, dass man die weitere Entwicklung des Chemieparks gemeinsam mit den dort ansässigen Unternehmen fortführen wolle. Auch für Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) ist es absolut unverzichtbar, die wesentlichen Teile der Wertschöpfungskette in heimischer und europäischer Hand zu behalten und so eine Düngemittelproduktion am Standort Linz zu gewährleisten.

Die Sorge, dass das Werk in Linz periodisch stillgelegt werden könnte, sieht ein Geschäftsführer eines Chemiepark-Unternehmens, der namentlich nicht genannt werden will, im Gespräch mit der APA nicht begründet. Bei einem kolportierten Kaufpreis von 810 Mio. Euro sei es unwahrscheinlich, dass das Werk einfach abgeschaltet werde. Außerdem gebe es vielfältige vertragliche Verpflichtungen, denen die Käufer nachzukommen hätten, um nicht für Schadenersatz aufkommen zu müssen. Auch vom technischen Aspekt her sei es wirtschaftlich nicht sinnvoll, ein Werk dieser Größe wiederholt auszuschalten und wieder hochzufahren.

Weil Borealis auch schon länger die Linzer Düngemittelsparte verkaufen will, seien an dem Standort manche Investitionen ausgeblieben, was sich unter neuen Besitzern wohl ändern würde, vermutet der Unternehmenschef. Für den Chemiepark als Industriestandort könnten durch den Verkauf sogar Vorteile entstehen. Aktuell gebe es keine zentrale Verwaltung, weshalb Einzelabsprachen mit fast allen ansässigen Unternehmen notwendig seien. Ein etwaiger Verkauf könne aber den Weg für ein zentralisiertes Verwaltungsorgan oder ein Unternehmen ebnen, welches sich hauptsächlich diesen administrativen Aufgaben widmet.