Ein imperialer Aggressor ist offenbar nicht mit Deeskalation zu befrieden. Die USA choreografieren die westliche Anti-Russland-Politik. Sehen Sie das kritisch?



Comploj: Der Umbruch des interkontinentalen Handels, wie wir ihn jetzt erleben, ist sicher auch die Folge zu stark eingeschränkter europäischer Handlungsfähigkeit. Europa ist gefordert, als Einheit aufzutreten. Es ist zu wenig, immer nur Macron oder Scholz vorzuschicken.

Lesen Sie auch hier: Torsten Philipp (Geislinger) – "Müssen rosarote europäische Brille abnehmen"



Sie sind – wie Ihr Bruder Roland Comploj, der Getzner Textil vorsteht – Vertreter der siebten Generation der Gründerfamilien Getzner, Mutter und Gassner. Man hört, dass man eine solche Position nicht geschenkt bekommt.



Comploj: Es waren Assessments und Hearings zu durchlaufen, bis hin zum schriftpsychologischen Gutachten. Danach wurde ich vom Beirat der Generalversammlung vorgeschlagen.



Bei 72 Mitgesellschaftern würde ich mutmaßen, dass es einiges an Konkurrenz um den Posten gab?



Comploj: Weniger, als Sie glauben. In der Schlussrunde waren wir drei Bewerber – zwei aus der Familie, ein externer. Unsere Gesellschafterstruktur widerspiegelt einen Querschnitt der Österreichische Bevölkerung. Engagiertere und weniger engagierte. Die Vertrauenskultur ist hoch.



Nach Ihrer betriebswirtschaftlichen Ausbildung und beruflicher Tätigkeit in der Schweiz managten Sie zuletzt sechs Jahre den Seilbahn- und Liftanlagenbetreiber Bergbahnen Brandnertal bei Bludenz. Damals sagten Sie: "Ich war und bin ein Bergmensch. Doch manchmal tun sich Chancen auf, die man nur einmal im Leben bekommt.” Was bewog Sie zum Quereinstieg ins Unternehmen der Familie?



Comploj: Es war ein Prozess. Die Holdingchefs vor mir waren - einschließlich meines Vaters – alle Vorstände in der Textil AG und sind im pensionsreifen Alter dann in die Holding eingetreten. Ich war schon einige Jahre im Beirat tätig. Das starke Wachstum der vergangenen Jahre sprachen für eine Aufwertung der Holding, eine aktivere Rolle derselben. Das reizte mich.



Wieweit wirkte Ihr Vater auf Ihre Karriere ein?



Comploj: Mein Vater war fast 45 Jahre im Textilbereich engagiert. Ich traue mich zu behaupten, dass er maßgeblich verantwortlich dafür ist, dass wir nun als kerngesundes, solides Unternehmen dastehen. Sein Einstieg in die Firma war vorgegeben. Anders war es bei meinem Bruder und mir: Unser Vater bezahlte uns jede Ausbildung, die wir uns wünschten. Wir hatten unsere Freiheiten bei der Berufswahl.



Wesentlich für das Überleben des Familienunternehmens sei eine über die Jahrhunderte gepflegte Strategie: "Kein Streit unter den Eigentümern und rechtzeitige Regelung der Nachfolge." Geht alles so friktionsfrei zu?



Comploj: Es gab natürlich Diskussionen, als mein Bruder und ich in führender Position im Unternehmen antraten. Das war auch gut so. Ein transparenter Auswahlprozess und die externe Begleitung räumten jedoch Bedenken aus. Die Stimmung beim Familienforum im November war entspannt, sicher auch, weil es bei beiden Unternehmenszweigen, Textil und Werkstoffe, sehr gut läuft. Im Übrigen war es in der Vergangenheit schon des Öfteren der Fall, dass Geschwister in Leitenden Funktionen tätig waren.

Erfordert das ein Sonderkonstrukt in den Kontrollgremien?



Comploj: Traditionell läge der Aufsichtsratsvorsitz der Getzner Textil AG beim Holdingchef als Eigentümervertreter, also in meiner Verantwortung. Dieses Amt hat Nikolaus Gassner inne, ich bin sein Stellvertreter. Im Personalausschuss von Getzner Textil ist es ähnlich: Dort arbeiten Nikolaus Gassner und der frühere Rondo-Ganahl-Vorstand Dieter Gruber, um die Bruderthematik zu entkoppeln. Das war auch mein und Rolands Wunsch.