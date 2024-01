Mit einem bunten Strauß altbekannter Forderungen an die Politik und der Warnung vor Wahlgeschenken im Vorfeld der heurigen Nationalratswahl hat die Industriellenvereinigung (IV) heute in Wien aufhorchen lassen. Die nächsten Tage und Wochen werden zeigen, was die Regierung noch umsetzen kann. Und wenn nichts mehr geht, ist es besser, früher zu wählen, als sich das ganze Jahr durchzuwursteln, sagte IV-Präsident Georg Knill vor Journalisten.

>>> Industriellenvereinigung sieht Anzeichen einer Deindustrialisierung

Er erinnerte daran, dass heuer fast die halbe Weltbevölkerung aufgerufen sei, zu wählen, allen voran die USA, was erhebliche Auswirkungen auf die europäische Industrie habe. Zur Diskussion um einen Rechtsruck in der Politik meinte Knill am Mittwoch auf Anfrage, dass sich die Industriellenvereinigung mit Themen beschäftige, die für den Standort relevant seien, sich aber nicht parteipolitisch äußere. "Für uns geht es um einen wettbewerbsfähigen Standort", so Knill.

