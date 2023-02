Zum Thema Visualisierung kommen in Zukunft noch stärker die Themen Simulation, Optimierung und Prognose in den Fokus, um die Expertise im Bereich prozessbezogener Digital Twins weiter auszubauen. Agentenbasierte Simulation kommt zum Einsatz, wenn es z.B. um die Abbildung von menschlichem Verhalten im Bereich der Covid-19-Risikoabschätzung geht, oder zur Betrachtung von sozialen Aspekten in unterschiedlichsten Projektvorhaben.

Schon seit einiger Zeit beschäftigt sich der Geschäftsbereich mit geometrischer Optimierung im Produktdesign – hier wird es zukünftig noch mehr Anknüpfungspunkte in Richtung der Optimierung von industriellen Prozessen geben. Ein weiteres Thema ist die prädiktive Analytik, die es erlaubt mittels vergangener und aktueller Daten, Trends und Verhaltensweisen zuverlässig für nahezu beliebige Zeitspannen in die Zukunft vorauszusagen.



„Unsere Forscherinnen und Forscher im Geschäftsbereich Visual Computing arbeiten gemeinsam mit Partnern an interdisziplinären und individuellen Lösungen, um Daten erlebbar zu machen", erklärt Schinko. "In einer Zeit, wo man mit einer immer größer werdenden Flut an Daten konfrontiert ist, gilt es den Überblick zu wahren und gleichzeitig den Fokus auf Details nicht zu verlieren. Diesen Spagat wollen wir auch in Zukunft erfolgreich meistern, getreu unserem Motto: We show what you can’t see.“