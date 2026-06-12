Robotik in der Industrie : China-Roboter greifen nach Europas Fabriken: Die Armee für die nächste Automatisierungswelle

12.06.2026
Lesezeit: ca. 8 Minuten
Humanoide Roboter, KI und Automatisierung werden zur neuen Machtfrage der Industrie: Während China seine Roboter-Armee bereits in Fabriken bringt, sucht Europa noch nach belastbaren Einsatzfällen. Wo BMW, Siemens, Bosch, Fill und Semperit testen, warum Fachkräftemangel den Druck erhöht – und weshalb Europas Industrie bei der nächsten Automatisierungswelle jetzt handeln muss.

Inhalt

Armee von humanoiden Robotern marschieren gemeinsam

Humanoide Roboter werden zur nächsten Machtprobe zwischen China und Europa: Während chinesische Anbieter Tempo machen, sucht Europas Industrie noch nach belastbaren Einsatzfällen.

- © Unitree; KI-generiert

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Erstveröffentlichung
12.06.2026
Letzte Aktualisierung
12.06.2026
Daniel Pohselt