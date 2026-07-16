Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau steht traditionell für Präzision, Zuverlässigkeit und Innovationskraft.
Mit rund 280 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2024 und einer Exportquote von mehr als 75 Prozent ist die Branche eine der tragenden Säulen der Industrie. Doch genau diese Stärke ist historisch in einem System gewachsen, das auf Absicherung, Validierung und Perfektion ausgerichtet ist. Und dieses System gerät nun unter Druck. Porsche Consulting beschreibt drei strukturelle Spannungsfelder.
Erstens: Time-to-Market gegen Sicherheitsdenken. Europäische F&E-Strukturen sind stark auf gründliche Validierung ausgelegt. Das war lange ein Wettbewerbsvorteil. In Märkten aber, in denen Geschwindigkeit über Marktanteile entscheidet, wird dieselbe Gründlichkeit zum strategischen Nachteil.
Zweitens: Kostenstruktur. Hohe Energie- und Lohnkosten, zunehmende Regulierung und steigende Nachhaltigkeitsanforderungen belasten Margen – vor allem in preissensitiven Exportmärkten. Das Premiumversprechen Europas bleibt wertvoll, aber es wird in immer mehr Segmenten zu teuer.
Drittens: Abhängigkeit von China. Viele europäische Unternehmen setzen auf „local for local“, um den Marktzugang in China zu sichern. Das ist operativ sinnvoll, erhöht aber langfristig die Risiken: Schutz geistigen Eigentums, Fast-Follower-Effekte, wachsende technologische Eigenständigkeit chinesischer Partner. Porsche Consulting rät deshalb zu differenzierteren Portfolios, klareren IP-Strategien und regional diversifizierten Lieferantennetzwerken.
Das Bild der Branche passt dazu. 2024 brach der Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau zeitweise deutlich ein, die Kapazitätsauslastung sank, der Einkaufsmanagerindex fiel klar unter die Wachstumsschwelle. Auch 2025 blieb die Lage angespannt. 22.000 Arbeitsplätze stehen im deutschen Maschinenbau auf der Kippe. Das alles spricht weniger für einen normalen Konjunkturzyklus als für einen strukturellen Druckaufbau.
Europas Problem ist deshalb nicht bloß China. Europas Problem ist, dass Chinas Tempo auf europäische Langsamkeit trifft. Auf Gremien. Auf Variantenvielfalt. Auf Perfektionismus. Auf Organisationen, die auf Sicherheit gebaut wurden – nicht auf Geschwindigkeit.