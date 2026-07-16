China Maschinenbau Europa : Europas Maschinenbau wankt: China greift die letzte große Industrie-Bastion an

16.07.2026
Lesezeit: ca. 7 Minuten
Europas Maschinenbau galt lange als uneinholbar: präzise, effizient, exportstark. Doch China greift die Industrie-Bastion nun mit günstigeren Maschinen, schnellerer Entwicklung und wachsender Stärke in Robotik und Automatisierung an. Was das für Deutschland bedeutet.

Inhalt

Haitian

Der neue Angriff auf Europas Maschinenbau kommt aus China – und er trifft eine Branche, die jahrzehntelang als industrielle Bastion galt.

- © Haitian

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Erstveröffentlichung
16.07.2026
Letzte Aktualisierung
16.07.2026
Daniel Pohselt