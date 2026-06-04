Siemens-Umbau : Siemens gegen Siemens: Roland Buschs härtester Gegner sitzt im eigenen Haus

04.06.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Siemens steht vor dem riskantesten Umbau seit Jahren: Roland Busch will den Traditionskonzern zur „One Tech Company“ formen – mit teuren Software-Zukäufen, weniger alten Beteiligungen und einem Angriff auf gewachsene Machtzentren. Warum der härteste Gegner nicht aus dem Silicon Valley kommt, sondern im eigenen Haus sitzt.

Inhalt

Roland Busch, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG, berichtet den Aktion?ren auf der 57. ordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens ?ber das abgelaufene Gesch?ftsjahr 2022. Roland Busch, President and CEO of Siemens AG reports on fiscal 2022 to the shareholders at the company?s 57th Annual Shareholders? Meeting.

Roland Busch will Siemens radikal umbauen – doch der schwierigste Gegner sitzt im eigenen Konzern.

- © Lennart Preiss/Siemens AG

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Erstveröffentlichung
04.06.2026
Letzte Aktualisierung
04.06.2026
Rudolf Loidl