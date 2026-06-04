Siemens-Umbau : Siemens gegen Siemens: Roland Buschs härtester Gegner sitzt im eigenen Haus
Inhalt
- Siemens Healthineers: Warum Roland Busch den nächsten großen Schnitt plant
- Siemens-Software-Wette: Altair und Dotmatics kosten Milliarden
- Siemens Xcelerator: So will Roland Busch aus Industrie Software machen
- Siemens-Reorganisation: Der riskante Angriff auf Digital Industries und Smart Infrastructure
- Siemens-Machtkampf: Warum Hunderte Chef-Titel plötzlich verschwinden könnten
- Siemens Digital Industries: Stellenabbau trifft das Kronjuwel des Konzerns
- Siemens gegen Siemens: Roland Buschs gefährlichste Wette sitzt im eigenen Haus
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