Ende Oktober 2025 stellt Roland Busch eine scheinbar harmlose Frage: „Wann haben Sie eigentlich zuletzt Lego gebaut?“ Sein Gesprächspartner ist Niels Christiansen, Chef des Lego-Konzerns. Der Ort: eine Siemens-Führungskräftetagung in München. Als Eisbrecher funktioniert die Frage. Als Bild für Buschs Siemens-Strategie funktioniert sie noch besser: Siemens soll künftig wie ein Baukasten arbeiten, dessen Teile ineinandergreifen – Daten, Software, Hardware, Kundenbeziehungen.

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Das Problem: Siemens wurde jahrzehntelang nicht wie Lego gebaut. Der Konzern war lange ein industrieller Kontinent – von Glühbirnen über Waschmaschinen und Generatoren bis zu Lokomotiven, Fabriktechnik und Medizintechnik. Diese Breite war Macht, aber auch Komplexität. Was heute Infineon, Osram, Siemens Energy oder Siemens Healthineers heißt, war einst Teil dieses Siemens-Kosmos.

Busch will aus dieser Geschichte einen Technologiekonzern formen. Der Weg dahin führt über drei große Hebel: Portfoliobereinigung, Softwarezukäufe und eine tiefgreifende Neuordnung der Organisation.