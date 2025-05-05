Automatisierung Smart Messe : Automatisierungstechnik: Die wichtigsten Trends der Smart Automation 2025

05.05.2025
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Die SMART Automation Austria 2025 will zeigen: Wer heute auf offene Systeme, intelligente Schnittstellen und modulare Plattformen setzt, sichert sich für morgen Wettbewerbsfähigkeit. Die wichtigsten Trends von modularer Automatisierung bis zum AI-Roboter im Check.
Robotik

Im Zentrum steht der Industriestandard OPC UA FX, der eine durchgängige, echtzeitfähige Kommunikation vom Sensor bis zur Cloud ermöglichen soll.  

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Erstveröffentlichung
05.05.2025
Letzte Aktualisierung
20.05.2026
Norbert Regitnig-Tillian