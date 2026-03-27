Die deutsche Handelskette Rossmann will in einem langfristig angelegten Pilotprojekt praktische Erfahrungen beim Einsatz humanoider Robotik in logistischen Prozessen sammeln, deren Potenzial zur Entlastung der Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeiter prüfen und die Basis für eine mögliche Skalierung schaffen. Dafür setzt das Unternehmen den humanoiden Roboter des Typs UBTech Walker S2 ein, der von Terra Robotics geliefert wurde.

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Im Rahmen des Pilotprojekts wird untersucht, wie der Walker S2 in bestehende Abläufe der Rossmann-Logistik integriert werden kann. Der Test sei auf das gesamte Jahr 2026 angelegt und folge einer klaren Roadmap mit mehreren Projektphasen – von ersten Use-Case-Szenarien über den schrittweisen Einsatz in der Praxis bis hin zur Bewertung einer möglichen Ausweitung, heißt es aus dem Unternehmen.

Der Walker S2 verfügt über 52 Freiheitsgrade, durch die der humanoide Roboter die Beweglichkeit eines Menschen in vielen Bereichen nachahmt oder sogar übertrifft. Darüber hinaus kann er seine Batterie eigenständig wechseln und ist speziell für industrielle und logistische Anwendungen entwickelt worden. Terra Robotics, ein junges Unternehmen der Wortmann Gruppe, vertreibt die Technologie in Deutschland und unterstützt Rossmann bei der technischen Implementierung.

„Jetzt geht es ans Testen: Wie lässt sich der Walker S2 sinnvoll in unsere Prozesse einbinden, welche IT-Infrastruktur ist dafür notwendig und wie schnell können wir neue Anwendungen programmieren? Gleichzeitig beobachten wir genau, wie unsere Kolleginnen und Kollegen die Zusammenarbeit mit dem Roboter erleben. Uns ist bewusst, dass rund um humanoide Robotik derzeit viel Hype entsteht – gerade deshalb wollen wir frühzeitig und auf Basis eigener Erfahrungen herausfinden, was im Alltag tatsächlich funktioniert und wo die Grenzen liegen. In diesem Pilotprojekt wollen wir konkrete Antworten finden und den praktischen Nutzen für unsere Logistik realistisch bewerten“, sagt Hendrik van Duuren, Geschäftsleitung Logistik bei Rossmann.

Der humanoide Roboter soll insbesondere bei repetitiven sowie körperlich unergonomischen Tätigkeiten unterstützen und damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Logistik entlasten. Auf Grundlage der Ergebnisse des Jahrestests entwickelt Rossmann ein langfristig tragfähiges, skalierbares Einsatzkonzept für humanoide Robotik in der eigenen Logistik. Dazu gehört auch die Bewertung, in welchen Bereichen ein Rollout sinnvoll ist und wie sich Automatisierung und Digitalisierung verbinden lassen.

„Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Rossmann für den Walker S2 einen echten Praxis-Use-Case zu realisieren. Die Stärke einer Partnerschaft wie dieser liegt darin, die Zukunft nicht nur zu erkennen, sondern sie mit Innovationsgeist, Mut und Tatkraft aktiv zu gestalten“, sagt Murat Arpaci, Geschäftsführer von Terra Robotics.

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