Wenn heute vom Boom der künstlichen Intelligenz die Rede ist, geht es fast immer um dieselben Namen. Nvidia steht im Zentrum der Aufmerksamkeit, weil seine Grafikprozessoren, die sogenannten GPUs, das Training und den Betrieb moderner KI-Modelle überhaupt erst in dieser Geschwindigkeit möglich machen. Auch Intel rückt wieder stärker in den Fokus: Der einstige Chipgigant, dessen Prozessoren den PC-Boom prägten, versucht im KI-Zeitalter den Anschluss zurückzugewinnen.

Fast niemand aber spricht über jenes Unternehmen, ohne das die KI-Revolution im Maschinenraum womöglich gar nicht funktionieren würde: Infineon Technologies aus Neubiberg bei München. Und über Jochen Hanebeck, den Vorstandschef des größten europäischen Halbleiterkonzerns. Denn der eigentliche Endgegner der KI ist möglicherweise gar nicht Rechenleistung. Sondern die Stromrechnung.