Infineon KI-Boom : Infineon: Deutscher Chipriese profitiert vom größten Engpass der künstlichen Intelligenz

11.05.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Während Anleger beim KI-Boom vor allem auf Nvidia schauen, rückt ein deutscher Chipkonzern in eine Schlüsselrolle. Infineon profitiert ausgerechnet von dem Problem, das für Rechenzentren immer teurer wird: dem enormen Strombedarf künstlicher Intelligenz. Warum der Konzern aus Neubiberg plötzlich zum heimlichen Infrastrukturgewinner werden könnte.
Infineon KI Boom Produktion

Leistungshalbleiter werden für KI-Rechenzentren immer wichtiger – Infineon zählt hier zu den zentralen Anbietern.

- © Infineon

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Erstveröffentlichung
11.05.2026
Letzte Aktualisierung
11.05.2026
Rudolf Loidl
Tom Arnold