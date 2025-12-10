Insgesamt sechs oberösterreichische Leitbetriebe beteiligen sich an dem Forschungs- und Entwicklungspro­jekt, das an der FH Oberösterreich gestartet wurde. Ziel ist, praxisnahe Einsatzszenarien für KI-gestützte hu­manoide Robotik zu erproben – also Roboter, die nicht nur industriell prä­zise, sondern auch lernfähig und fle­xibel agieren können.

„Als Standortpartner der oö. Indus­trie ist es uns ein Anliegen, Schlüssel­technologien wie KI und humanoide Robotik gemeinsam mit den Leitbe­trieben Oberösterreichs in die industrielle Praxis zu bringen“, erklärt Mar­tin Bergsmann, KI-Sprecher der Sparte Industrie. „Die enge Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen hinweg ist zentral für nachhaltige Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Ein beson­derer Dank gilt BRP-Rotax, das mit sei­ner Initiative maßgeblich zur Umset­zung beigetragen hat.“

Mit der Unterstützung des Projekts im Rahmen der Initiative KI*Transfer verfolgt die WKOÖ sparte.industrie das Ziel, die gewonnenen Erkenntnis­se breit in die Wirtschaft zu tragen, insbesondere zu kleinen und mittle­ren Betrieben, die von den Erfahrun­gen der großen Partnerunternehmen profitieren sollen.