NIS-2 Umsetzung Unternehmen : Vom Werkstor zur Sicherheitslücke: Warum alte Zutrittssysteme jetzt Chefsache werden

16.06.2026
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Alte Schlüssel, vergessene Karten und Türcontroller in Zwischendecken galten lange als lästige Verwaltungsfrage. Unter NIS-2 werden sie für Industriebetriebe zum Haftungs- und Cyberrisiko – bis hin zum Vorstand. Warum Zutrittssysteme jetzt neu gedacht werden müssen und welche Technologien die Industrie bereits umstellen.

Inhalt

Zutrittssysteme

Alte Schlüssel, vergessene Karten und vernetzte Türcontroller werden für Industriebetriebe zum Cyberrisiko.

- © Nahied - stock.adobe.com

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Erstveröffentlichung
16.06.2026
Letzte Aktualisierung
16.06.2026
Wolfgang Korne