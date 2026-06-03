Infineon KI-Boom : Infineon: Deutscher Chipriese wird zum unterschätzten Gewinner des KI-Hypes

03.06.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Alle reden über Nvidia. Doch der eigentliche Engpass des KI-Booms entsteht nicht im Chipdesign, sondern bei der Stromversorgung. Genau hier könnte Infineon zum überraschenden Gewinner werden – mit Milliardenpotenzial bei KI-Rechenzentren.
Infineon KI Boom Produktion

Leistungshalbleiter werden für KI-Rechenzentren immer wichtiger – Infineon zählt hier zu den zentralen Anbietern.

- © Infineon

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Erstveröffentlichung
03.06.2026
Letzte Aktualisierung
03.06.2026
Rudolf Loidl
Tom Arnold